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«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова похвасталась в Instagramсвоей фигурой и собрала сотни восхищенных отзывов от поклонников.
Спортсменка опубликовала фотографии с пляжа, на которых отлично видны ее ягодицы.

«А у тебя самая, самая красивая попа!» — восхитился go_mart111.

«Воу… воу… потише…!» — попросил catoff72.

Восхищенные комментарии под фото гимнастки оставили и ее иностранные фанаты, отметив красоту и сексуальность Севастьяновой.
«Рамблер» писал, что ранее Севастьянова, которая является обладателем золотой медали Олимпиады в групповом многоборье, предстала в образе роковой женщины, снявшись в нижнем белье. Восторженные комментарии под фото оставила даже женская половина подписчиков гимнастки.
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