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Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото 

Артём Кульша 50 минут назад
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Фото: Instagram
Актриса Яна Кошкина опубликовала в инстаграмефотографию, на которой подбрасывает свой бюстгальтер.
Кошкина, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Интерны», «Молодежка», «Домашний арест», « (НЕ) идеальный мужчина», «Напарник», «Однажды в России» и «Звоните ДиКаприо!».
Вчера она опубликовала в инстаграме селфи с геотегом Rixos Premium Belek (пятизвездочный отель в городе Белеке в Турции). На фотографии актриса запечатлела себя в зеркале в платье леопардовой расцветки.
Некоторое время спустя она разместила снимок, котором запечатлена лежа у бассейна в красном бикини. Спустя еще некоторое время Кошкина опубликовала свое фото в бассейне, на котором подбрасывает в воздух верхнюю часть купальника.

«Ох уж эти попарацци (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — написала она в подписи к снимку, добавив хештег #язнаютынаменясмотришь.

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Шоу-бизнес , Яна Кошкина
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