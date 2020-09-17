Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото 

Кошкина, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Интерны», «Молодежка», «Домашний арест», « (НЕ) идеальный мужчина», «Напарник», «Однажды в России» и «Звоните ДиКаприо!».

Вчера она опубликовала в инстаграме селфи с геотегом Rixos Premium Belek (пятизвездочный отель в городе Белеке в Турции). На фотографии актриса запечатлела себя в зеркале в платье леопардовой расцветки.

Некоторое время спустя она разместила снимок, котором запечатлена лежа у бассейна в красном бикини. Спустя еще некоторое время Кошкина опубликовала свое фото в бассейне, на котором подбрасывает в воздух верхнюю часть купальника.