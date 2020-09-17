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Действия Королевой после измены мужа напугали поклонников 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Королева после измены мужа напугала поклонников
Фото: РИА Новости
Наташа Королева после признания мужа в измене разместила в Instagram странный снимок, а затем удалила его.
Как пишут «Дни.ру», Королева опубликовала фото погруженной в воду девушки. Поклонники певицы предположили, что таким образом она намекнула на состояние, в котором сейчас находится.
Позже пост был удален.
Ранее, как сообщал «Рамблер», муж певицы Сергей Глушко признался, что изменил своей супруге. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии заявила, что беременна. Этот вариант танцор отверг, подчеркнув, что делал всё, чтобы этого не произошло. Известно, что после визита двух подружек к Тарзану Наташа Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений на сумму 5 миллионов рублей и более 3 тысяч евро наличных денег.
Подписчики Королевой в Instagram советуют певице бросить неверного мужа.
«Бросайте человека, который вас не уважает. Любите и цените себя», «Не смейте унижаться как женщина, решайте сейчас это, пока молодая», «Вы достойны лучшего», — пишут комментаторы.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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