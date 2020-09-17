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Азиза может повторить судьбу Легкоступовой 

Артём Кульша 1 час назад
Азиза может повторить судьбу Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Певица Азиза может повторить судьбу коллеги Валентины Легкоступовой. Об этом певец Юлиан заявил «Собеседнику»..
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была госпитализирована после запоя с мужем Юрием Фирсовым. Несколько дней спустя она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

«Валя (Легкоступова. — Прим. ред.) поспешила выйти замуж и сгорела», — заявил вчера Юлиан.

Он назвал Азизу красивой, мудрой и талантливой восточной красавицей и призвал ее не повторять ошибку коллеги и не выходить замуж за бизнесмена Давида Григоряна — «этого стоматолога», у которого есть деньги, но нет совести. Певец назвал Григоряна недостойным Азизы и пожелал ей найти настоящего рыцаря.
Некоторое время назад Азиза уличила своего жениха Григоряна во флирте с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой и отменила свадьбу.
Шоу-бизнес , Давид Григорян , Юрий Фирсов
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