Азиза может повторить судьбу Легкоступовой 

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Певица Азиза может повторить судьбу коллеги Валентины Легкоступовой. Об этом певец Юлиан заявил «Собеседнику» ..

В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была госпитализирована после запоя с мужем Юрием Фирсовым . Несколько дней спустя она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

«Валя (Легкоступова. — Прим. ред.) поспешила выйти замуж и сгорела», — заявил вчера Юлиан.

Он назвал Азизу красивой, мудрой и талантливой восточной красавицей и призвал ее не повторять ошибку коллеги и не выходить замуж за бизнесмена Давида Григоряна — «этого стоматолога», у которого есть деньги, но нет совести. Певец назвал Григоряна недостойным Азизы и пожелал ей найти настоящего рыцаря.

Некоторое время назад Азиза уличила своего жениха Григоряна во флирте с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой и отменила свадьбу.