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Почему Бондарчук ушел из семьи ради Паулины 

Артём Кульша 1 час назад
Почему Бондарчук ушел из семьи ради Паулины
Фото: РИА Новости
Режиссер Федор Бондарчук бросил первую жену журналистку Светлану Бондарчук, потому что его вторая жена актриса Паулина Андреева не довольствуется малым. Об этом сообщает «СтарХит».
Федор и Светлана Бондарчуки, как сообщал «Рамблер», впервые встретились в 1986 году, в начале 1990-х годов поженились, в 1991-м у них родился сын Сергей, в 1999-м — дочь Варвара, а в 2016-м они развелись.
17 сентября 2019-го Бондарчук женился на Андреевой. Позже стало известно, что они начали встречаться еще осенью 2015-го. При этом режиссер утверждал, что до встречи с актрисой в течение уже нескольких лет был свободен, а его первая жена — что Андреева не является причиной их развода.

«Почему режиссер не ушел из семьи к любой другой из любовниц, а решился на развод только ради Андреевой?» — задался вопросом «СтарХит».

По версии издания, причиной этого является то, что Андреева является женщиной, которая не довольствуется малым — ее не может удовлетворить статус любовницы, она хочет от возлюбленного максимума. Еще одной причиной этого «СтарХит» назвал очевидную страсть, которую Бондарчук испытывает по отношению к актрисе.
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Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Федор Бондарчук , StarHit
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