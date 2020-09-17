«Стираные»: Maruv подарила Урганту свои трусики

Как сообщает Live24, Корсун стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

«Трусики — ношеные, но стираные», — призналась певица и заверила, что это — лучший подарок в жизни Урганта.

По словам Maruv, дарить людям трусики — это ее хобби.

Певица также призналась, что регулярно раздевается за деньги — перед зрителями на сцене и перед мужем дома. Когда Иван Ургант выразил удивление тем, что муж платит жене за стриптиз, Maruv уточнила, что «делает это на всякий случай — ну мало ли что».

Как сообщал «Рамблер», ранее Иван Ургант высмеял желание народного артиста РСФСР Льва Лещенко спеть дуэтом с Maruv. Телеведущий предложил назвать тандем «Левчик и Марувчик».