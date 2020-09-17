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Друзья Бориса Моисеева рассказали о его реальном состоянии 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Фото: «Экспресс-газета»/фото: Лариса Кудрявцева
В Сети продолжают появляться слухи о тяжелом состоянии певца Бориса Моисеева. Так, в СМИ сообщили, что артист буквально прикован к постели. И при этом у него даже нет денег на еду и лекарства.
В разговоре со спецкором Teleprogramma.pro арт-директор артиста Сергей Горох и юмористка Елена Воробей, которая дружит с певцом, опровергли эти домыслы.
Все началось с того, что адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова сообщила: Борис Моисеев, перенесший инсульт около десяти лет назад, нуждается в помощи. А состояние здоровья Бориса Михайловича таково, что он буквально лежит пластом в постели и не может подняться.
При этом певцу катастрофически не хватает денег на лечение и еду. А все друзья-музыканты, с которыми он ранее делил сцену и гримерку, отвернулись от него. Об этом Тамаре Пуховой якобы сказал кто-то из близких товарищей певца.
Однако Елена Воробей, которая вместе с Борисом Моисеевым принимала участие в вокальном телепроекте «Две звезды», опровергла эти слухи.

«У Бори все нормально. Я тоже опровергаю этот бред. Больше ничего говорить не могу», — сказала юмористка корреспонденту Teleprogramma.pro.

Также все домыслы развеял арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох. Вот какое СМС он прислал автору статьи.

«Спасибо за беспокойство. У Бориса Михайловича все в порядке. Все, что было написано Гаспаряном (речь идет об интервью Бориса Моисеева журналисту Артуру Гаспаряну, в котором он рассказывает о своем нынешнем образе жизни — Ред.) пару месяцев назад, актуально и сегодня».

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Сергей Горох сообщил, что Борис Моисеев живет в привычном для себя ритме. Получает пенсию в размере 55 000 рублей и авторские отчисления. К тому же, по словам Сергея, Борис Михайлович всегда грамотно умел распорядиться деньгами, и кое-что откладывал и на «черный день». Поэтому он готов к любому повороту судьбы
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Артур Гаспарян , Елена Воробей , Тамара Пухова , Комсомольская правда
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