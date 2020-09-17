Ургант высмеял снимок Петросяна с сыном 

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом каналепрокомментировал новость о том, что 75-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 15 Сен 2020 в 11:00 PDT Как сказали в роддоме, когда увидели отца, «чума чудильная». Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки, — со смехом отметил журналист.

Потом Ургант исправился и сказал, что рад за юмориста. Он пригласил Петросяна и его молодую супругу в студию, чтобы отметить это радостное событие.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры о том, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Как писал NEWS.ru, супруга Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что она слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.