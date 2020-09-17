Вдовец Легкоступовой оказался двоеженцем 

Юрий Фирсов , супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой, до брака с певицей уже был венчан два раза. Об этом рассказал друг яхтсмена.

Юра, когда венчался с Валентиной, проходил этот обряд в третий раз! Он был женат первый раз и тогда венчался. Потом решил венчаться на своей второй жене Наталье. Сказал, что для этого развенчался. Ходил в патриархию, писал заявление, и его официально развенчали, — поделился знакомый Фирсова.

По его словам, яхтсмен не мог венчаться на певице, так как он не был развенчан. Кроме того, Фирсов бросил свою вторую жену ради Легкоступовой.

Второй раз не развенчивают того, кто виновен в распаде семьи. Я узнал о его третьем венчании постфактум. По сути он стал двоеженцем. Потому что его не могли развенчать со второй женой, то есть он в церковном браке с одной и одновременно перед Богом взял ещё одну жену. Это страшный грех! Нельзя шутить с теми, кто на небесах, — цитирует «Экспресс газета» слова друга Фирсова.

Он добавил, что артистка ничего не знала. Она действительно любила своего супруга. При этом звезда была «просветлённой», поэтому не пошла бы на такую авантюру.

Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире.

Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.