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Певица Пелагея стала заслуженной артисткой России 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Пелагея стала заслуженной артисткой России
Фото: ТАСС
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в четверг вручила государственные награды известным артистам и деятелям культуры — в частности, звание заслуженного артиста РФ получили певица Пелагея, актёр Пётр Красилов и актриса Ирина Шевчук, артисты нескольких театров, передаёт ТАСС.
Также были присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный художник РФ», вручались ордена Александра Невского и Дружбы. Музыкант Владимир Пресняков-старший получил почётную грамоту президента РФ.
В своей речи на церемонии награждения Ольга Любимова отметила, что «это не простой год» из-за пандемии коронавируса. Министр выразила надежду, что в скором времени принятые меры помогут преодолеть все трудности.

«Безусловно, этому будет способствовать усердная работа и поистине подвижнический труд наших уважаемых деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов», — добавила министр.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Невский , Ольга Любимова , Ирина Шевчук , Петр Красилов , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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