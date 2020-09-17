Пелагея стала заслуженной артисткой России

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Также были присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный художник РФ», вручались ордена Александра Невского и Дружбы. Музыкант Владимир Пресняков-старший получил почётную грамоту президента РФ.

В своей речи на церемонии награждения Ольга Любимова отметила, что «это не простой год» из-за пандемии коронавируса. Министр выразила надежду, что в скором времени принятые меры помогут преодолеть все трудности.