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Пелагея стала заслуженной артисткой России 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Пелагея стала заслуженной артисткой России
Фото: РИА Новости
Деятели культуры и искусства получили 17 сентября государственные награды из рук министра культуры России Ольги Любимовой, сообщает РИА "Новости".
В частности, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Орденом дружбы отметили профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева. Почетного звания "Заслуженный артист РФ" удостоились артист РАМТ Петр Красилов, певица Пелагея Телегина.
Почетной грамотой президента России был награжден руководитель Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимир Пресняков.
Награды получили и другие деятели культуры, которых Любимова поблагодарила за труд в непростое время пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес , Ольга Любимова , Сергей Соловьев , Владимир Пресняков , Петр Красилов , РИА Новости
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