Пелагея стала заслуженной артисткой России 

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Деятели культуры и искусства получили 17 сентября государственные награды из рук министра культуры России Ольги Любимовой , сообщает РИА "Новости".

В частности, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Орденом дружбы отметили профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева . Почетного звания "Заслуженный артист РФ" удостоились артист РАМТ Петр Красилов , певица Пелагея Телегина.

Почетной грамотой президента России был награжден руководитель Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимир Пресняков

Награды получили и другие деятели культуры, которых Любимова поблагодарила за труд в непростое время пандемии коронавируса.