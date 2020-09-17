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Карьера Нетребко под угрозой: врач оценила поражение голоса певицы из-за ковида 

ИД «Собеседник» и ещё 45 54 минуты назад
Карьера Нетребко под угрозой
Фото: Instagram
Фониатр оценила сроки восстановления легких оперной дивы после пневмонии. Процесс может занять от одного до пяти месяцев.
Всемирно известная оперная певица, Народная артистка России Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно о том, что бас Мариинского театра Ильдар Абдразаков подхватил Covid-19, из-за чего Большой театр вынужден был отменить оперу «Дон Карлос». Нетребко принимала участие в репетициях этой же постановки.

— Сроки восстановления вокальных возможностей певцов зависят от степени поражения легких, — сказала в интервью Sobesednik.ru врач-фониатр «клиники ABC» Виктория Габедава.

Легкие должны быть функционально полноценны, а с такими грозными диагнозами, как пневмония, этого не может быть в принципе. Рубцующие процессы не дают в полной мере использовать легкие. До тех пор, пока ткань легких не приобретет параметры, которые были до заболевания, певец остается нетрудоспособным, — объяснила доктор.

Опыта в этой сфере пока немного, но тем вокалистам, которые обращались ко мне с Covid-19 в анамнезе, на восстановление нужно было 1-2 месяца, — продолжает Виктория Габедава. — Поражение легких у них не превышало 50%. Если поражение окажется больше, можно предположить, что восстановительный период займет 3-4-5 месяцев, но точно сказать нельзя.
— Но фатальной истории для голоса поражение легких не несет?
— Сложно сказать. У пациентов, которые к нам обращались, каких-то фатальных, грубых изменений со стороны голосовых складок, дающих стойкую нетрудоспособность, необратимых процессов лично я не наблюдала. Но, повторюсь, что мы только-только начинаем наблюдать: фониатрический прием на время был прекращен как раз из-за коронавируса.
— У вокалистов проблема возникает с голосовыми связками или с самими легкими, с дыханием?
— По моим пациентам с небольшим поражением легких могу сказать, что проблема возникала с голосовыми складками.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Нетребко , Ильдар Абдразаков , ИД "Собеседник" , телеканал АВС
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