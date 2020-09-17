Карьера Нетребко под угрозой

Фониатр оценила сроки восстановления легких оперной дивы после пневмонии. Процесс может занять от одного до пяти месяцев.

Всемирно известная оперная певица, Народная артистка России Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно о том, что бас Мариинского театра Ильдар Абдразаков подхватил Covid-19, из-за чего Большой театр вынужден был отменить оперу «Дон Карлос». Нетребко принимала участие в репетициях этой же постановки.

— Сроки восстановления вокальных возможностей певцов зависят от степени поражения легких, — сказала в интервью Sobesednik.ru врач-фониатр «клиники ABC» Виктория Габедава.

Легкие должны быть функционально полноценны, а с такими грозными диагнозами, как пневмония, этого не может быть в принципе. Рубцующие процессы не дают в полной мере использовать легкие. До тех пор, пока ткань легких не приобретет параметры, которые были до заболевания, певец остается нетрудоспособным, — объяснила доктор.

Опыта в этой сфере пока немного, но тем вокалистам, которые обращались ко мне с Covid-19 в анамнезе, на восстановление нужно было 1-2 месяца, — продолжает Виктория Габедава. — Поражение легких у них не превышало 50%. Если поражение окажется больше, можно предположить, что восстановительный период займет 3-4-5 месяцев, но точно сказать нельзя.

— Но фатальной истории для голоса поражение легких не несет?

— Сложно сказать. У пациентов, которые к нам обращались, каких-то фатальных, грубых изменений со стороны голосовых складок, дающих стойкую нетрудоспособность, необратимых процессов лично я не наблюдала. Но, повторюсь, что мы только-только начинаем наблюдать: фониатрический прием на время был прекращен как раз из-за коронавируса.

— У вокалистов проблема возникает с голосовыми связками или с самими легкими, с дыханием?

— По моим пациентам с небольшим поражением легких могу сказать, что проблема возникала с голосовыми складками.