«Позвал в отель, делал намеки»

История с изменой Тарзана своей супруге, певице Наташе Королевой приобретает новые краски. О склонности 50-летнего бодибилдера к флирту на стороне рассказала модель Анна Мосс, с которым она познакомилась в Москве на вокальном конкурсе.

По словам девушки, Тарзан был в жюри с другими артистами. В определенный момент он положил глаз на Мосс и принялся за дело.

— Начал за мной ходить: я курить — он тоже, флиртовал, — вспоминает блогерша.

Уже после мероприятия актер подсел за столик к девушке и продолжил общение. Модель догадывалась о намерениях мужчины, но знала, что откажет ему из-за слишком большой разницы в возрасте и его статуса женатого человека.

— Закончилось все очень примитивно: начал обниматься, делать намеки всяческие. В итоге позвал в отель. Я любезно отказалась, — сказала Мосс в разговоре со «СтарХитом».

Девушка добавила, что отказать Тарзану было непросто, поскольку «выглядит он шикарно и поет неплохо».

Ранее сообщалось, что пока Наташа Королева находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее из-за распространения ложных сведений Королева обратилась в полицию. Артистка призвала СМИ не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье. Она также отметила, что все достоверные данные будут получены только от нее.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге. По его словам, его якобы накачали препаратами и он поддался на спланированную провокацию. Кроме того, Глушко обвинил девушку в краже драгоценностей его жены. Он добавил, что в квартире была еще одна девушка, которая снимала видео. Через несколько часов Тарзан удалил публикацию.