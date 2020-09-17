Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Позвал в отель, делал намеки»: модель рассказала об ухаживаниях Тарзана 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Позвал в отель, делал намеки»
Фото: Вечерняя Москва
История с изменой Тарзана своей супруге, певице Наташе Королевой приобретает новые краски. О склонности 50-летнего бодибилдера к флирту на стороне рассказала модель Анна Мосс, с которым она познакомилась в Москве на вокальном конкурсе.
По словам девушки, Тарзан был в жюри с другими артистами. В определенный момент он положил глаз на Мосс и принялся за дело.

— Начал за мной ходить: я курить — он тоже, флиртовал, — вспоминает блогерша.

Уже после мероприятия актер подсел за столик к девушке и продолжил общение. Модель догадывалась о намерениях мужчины, но знала, что откажет ему из-за слишком большой разницы в возрасте и его статуса женатого человека.

— Закончилось все очень примитивно: начал обниматься, делать намеки всяческие. В итоге позвал в отель. Я любезно отказалась, — сказала Мосс в разговоре со «СтарХитом».

Девушка добавила, что отказать Тарзану было непросто, поскольку «выглядит он шикарно и поет неплохо».
Ранее сообщалось, что пока Наташа Королева находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее из-за распространения ложных сведений Королева обратилась в полицию. Артистка призвала СМИ не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье. Она также отметила, что все достоверные данные будут получены только от нее.
Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге. По его словам, его якобы накачали препаратами и он поддался на спланированную провокацию. Кроме того, Глушко обвинил девушку в краже драгоценностей его жены. Он добавил, что в квартире была еще одна девушка, которая снимала видео. Через несколько часов Тарзан удалил публикацию.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Вечерняя Москва: последние новости
Евгений Петросян впервые показал своего сына Евгений Петросян впервые показал своего сына СМИ узнали доходы Воли и Харламова за предыдущий год СМИ узнали доходы Воли и Харламова за предыдущий год «Мораль проста — пить надо меньше»: Ефремов написал письмо из СИЗО «Мораль проста — пить надо меньше»: Ефремов написал письмо из СИЗО
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Наташа Королева , StarHit , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Федосеева-Шукшина пригрозила покончить с собой
Федосеева-Шукшина пригрозила покончить с собой
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
Тесака пытали
Тесака пытали
«Левая грудь „потекла“»: в Сети осудили наряд Седоковой
«Левая грудь „потекла“»: в Сети осудили наряд Седоковой
Видео
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
04:02
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение