Седокову обокрал близкий человек 

Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram пожаловалась на свою помощницу, которая ее обворовала. По словам артистки, девушка просила у нее деньги на личные нужды, а сама проигрывала их в онлайн-игры.

«Моя личная помощница Анастасия Кулигина оказалась воровкой и своровала огромное количество денег», — заявила Седокова в сториз.

Она отметила, что девушка постоянно просила у нее деньги то на оплату ипотеки, которой у нее никогда не было, то на операцию матери. С аналогичными просьбами Кулигина якобы обращалась и к окружению певицы.

Кроме того, помощница Седоковой не выплачивала зарплаты концертной группе артистки и даже на платила деньги за садик для ее детей.

«Анастасия говорит, что это онлайн-игры, но мне кажется она слишком умна для этого. Это для меня такая боль», — пояснила певица.

Допуская всё-таки возможность того, что Кулигина действительно «подсела» на онлайн-игры, Седокова призвала своих подписчиков выкинуть свои телефоны, поскольку игровая зависимость, по ее словам, «это ад 2020-го года».