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Седокову обокрал близкий человек 

Павел Тиунов 19 минут назад
Седокову обокрал близкий человек
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram пожаловалась на свою помощницу, которая ее обворовала. По словам артистки, девушка просила у нее деньги на личные нужды, а сама проигрывала их в онлайн-игры.

«Моя личная помощница Анастасия Кулигина оказалась воровкой и своровала огромное количество денег», — заявила Седокова в сториз.

Она отметила, что девушка постоянно просила у нее деньги то на оплату ипотеки, которой у нее никогда не было, то на операцию матери. С аналогичными просьбами Кулигина якобы обращалась и к окружению певицы.
Кроме того, помощница Седоковой не выплачивала зарплаты концертной группе артистки и даже на платила деньги за садик для ее детей.

«Анастасия говорит, что это онлайн-игры, но мне кажется она слишком умна для этого. Это для меня такая боль», — пояснила певица.

Допуская всё-таки возможность того, что Кулигина действительно «подсела» на онлайн-игры, Седокова призвала своих подписчиков выкинуть свои телефоны, поскольку игровая зависимость, по ее словам, «это ад 2020-го года».
Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Наташа Королева заявила о пропаже из дома ювелирных украшений на 5 миллионов рублей и 3 тысяч евро наличными. Артистка уверяет, что заметила пропажу после того, как к ее мужу заходили две «подружки». Одна из них впоследствии заявила, что беременна от супруга Королевой стриптизера Тарзана, и назвала обвинения в краже местью певицы за любовную связь с ее мужем.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Происшествия , Анна Седокова , Наташа Королева
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