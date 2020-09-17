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Белорусы атаковали инстаграм Баскова 

РИА Новости 1 час назад
Под публикациями Николая Баскова в инстаграме появились многочисленные комментарии пользователей из Белоруссии с просьбами отменить завтрашний концерт в Минске.
Музыкант закрыл комментарии под последним постом с совместной фотографией с Ани Лорак, после чего призывы не выступать в Минске появились под другими публикациями Баскова.

"Уважаемый Николай! Обращается к вам простая белорусская женщина. Будьте человеком! Отмените ваше выступление в "Минск-Арене" 17 сентября 2020", — написала adoinush под одним из постов.

Она добавила, что в "свободной" Белоруссии его концерт соберет аншлаг и призвала "не развлекать преступников".

"Минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор!" — прокомментировал ayankouski.

"Николай! Проявите уважение к белорусскому народу! Не участвуйте в этом пире во время чумы", — призвала skorokhodalyona.

"Не опускайтесь, пожалуйста, до поддержки Лукашенко. Вы просто потешите самолюбие диктатора, убьете любовь белорусского народа к себе", — просит veganocat.

"Пожалуйста, не выступайте на пролукашенковском концерте, поддержите белорусский народ", — обратился к артисту e.parkhomenka.

"Откажитесь от минского шабаша… Белорусский народ вам будет признателен", — попросил vladalex4476.

В Белоруссии больше месяца проходят массовые акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. Его оппоненты не признали итоги голосования.
Находящиеся в оппозиции к Лукашенко политики и общественные деятели учредили Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета — Мария Колесникова и Максим Знак. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Участница президентских выборов Светлана Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. Она находится в Литве.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Тихановская , Николай Басков , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Минск
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