Певица Лариса Луста упала с лошади 

Как сообщает РЕН ТВ, у женщины разбит лоб, диагностирована черепно-мозговая травма. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Лариса Луста в 2008 году получила премию «Музыкант» за лучший классический вокал. Певица получила первую премию на конкурс «Весна романса».

Как писал NEWS.ru, оперная певица Анна Нетребко объявила о решении уйти на самоизоляцию после того, как у её коллеги выявили коронавирус. Инфекцией заболел солист Большого театра Ильдар Абдразаков . Она добавила, что постановку « Евгений Онегин » в Мариинском театре, где она играет Татьяну, перенесли с 18 сентября на декабрь.

До этого была отменена опера «Дон Карлос», назначенная на 10 сентября, из-за коронавируса у ведущего солиста и одной из балерин. На карантин ушли все артисты, хотя у них тесты показали отрицательный результат.