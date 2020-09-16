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Певица Лариса Луста упала с лошади 

News.ru 1 час назад
Певица Лариса Луста упала с лошади
Фото: Лариса Луста (Луста)/vk.com
Петербургская фолк-певица и актриса Лариса Луста госпитализирована в Санкт-Петербурге. Предположительно, она упала с лошади.
Как сообщает РЕН ТВ, у женщины разбит лоб, диагностирована черепно-мозговая травма. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Лариса Луста в 2008 году получила премию «Музыкант» за лучший классический вокал. Певица получила первую премию на конкурс «Весна романса».
Как писал NEWS.ru, оперная певица Анна Нетребко объявила о решении уйти на самоизоляцию после того, как у её коллеги выявили коронавирус. Инфекцией заболел солист Большого театра Ильдар Абдразаков. Она добавила, что постановку «Евгений Онегин» в Мариинском театре, где она играет Татьяну, перенесли с 18 сентября на декабрь.
До этого была отменена опера «Дон Карлос», назначенная на 10 сентября, из-за коронавируса у ведущего солиста и одной из балерин. На карантин ушли все артисты, хотя у них тесты показали отрицательный результат.
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Шоу-бизнес , Лариса Луста , Евгений Онегин , Анна Нетребко , Ильдар Абдразаков , Санкт-Петербург
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