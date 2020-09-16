«Борис в тяжелейшем состоянии»

Состояние певца и танцора Бориса Моисеева в последнее время значительно ухудшилось, рассказала адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова.
«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — заявила она «Собеседнику».
Пухова также сообщила, что Моисеев испытывает проблемы с финансами: все накопленные за годы карьеры средства ушли на лечение, помощи извне у артиста нет.
«Я разговаривала с человеком, который вхож в его семью. Он в возрасте, взять на себя все расходы не может. А почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно», — сокрушается Пухова.
Как писал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, после чего перестал появляться на публике. В мае Моисеев опроверг слухи о своей недееспособности и финансовых затруднениях в интервью «Московскому комсомольцу». Певец заявил, что ему хватает денег на жизнь: он получает авторские отчисления, а также надбавку к пенсии за звание заслуженного артиста. Кроме того, в 2011 году он продал дом в Барвихе, и эти деньги до сих пор ему помогают.