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«Борис в тяжелейшем состоянии»: здоровье Моисеева резко ухудшилось 

Вероника Полынина 1 час назад
«Борис в тяжелейшем состоянии»
Фото: РИА Новости
Состояние певца и танцора Бориса Моисеева в последнее время значительно ухудшилось, рассказала адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — заявила она «Собеседнику».

Пухова также сообщила, что Моисеев испытывает проблемы с финансами: все накопленные за годы карьеры средства ушли на лечение, помощи извне у артиста нет.

«Я разговаривала с человеком, который вхож в его семью. Он в возрасте, взять на себя все расходы не может. А почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно», — сокрушается Пухова.

Как писал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, после чего перестал появляться на публике. В мае Моисеев опроверг слухи о своей недееспособности и финансовых затруднениях в интервью «Московскому комсомольцу». Певец заявил, что ему хватает денег на жизнь: он получает авторские отчисления, а также надбавку к пенсии за звание заслуженного артиста. Кроме того, в 2011 году он продал дом в Барвихе, и эти деньги до сих пор ему помогают.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Московский комсомолец
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