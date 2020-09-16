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Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин назвал сумму наследства, на которое после смерти юмориста смогут претендовать его жена Татьяна Брухунова и дети — 51-летняя Викторина и шестимесячный Ваган.
В интервью «Комсомольской правде» Жорин заявил, что активы Евгения Петросяна после раздела с бывшей женой Еленой Степаненко составят около 900 млн рублей.

«По закону, жена и дети являются наследниками первой очереди, то есть могут претендовать на имущество в равных долях, если не составлено завещание», — пояснил адвокат.

Он отметил, что пока не знает, составлял ли завещание Петросян.

«Но если есть, подозреваю, что дочь Викторина, учитывая ее прохладные отношения с отцом, может "пролететь"», — добавил Жорин.

Даже если имущество Евгения Вагановича придется делить на троих наследников, доля каждого из них составит более 300 млн рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. При этом раздел имущества между бывшими супругами до сих пор продолжается, а дочь сатирика Викторина встала на сторону мачехи. В день своего 75-летия Петросян показал общественности своего сына от Татьяны Брухуновой — шестимесячного Вагана.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Сергей Жорин , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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