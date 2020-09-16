Сына Сафронова «захватили» в Турции 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Сафронов-Затравкин прибыл на отдых в Турцию. На прошлой неделе 250-килограммовый пианист прыгнул в детский бассейн глубиной около половины метра в отеле, в котором поселился, сломал его и сам получил ушибы, гематомы и ссадины.

Вчера его отец рассказал, что днем ранее сын позвонил ему и сообщил о желании вернуться в России и невозможности сделать это, так как руководство гостиницы требует от него компенсировать расходы на ремонт бассейна, составившие 19 тысяч долларов США.

Сегодня Сафронов рассказал, что сын попросил его одолжить ему эти деньги, но он отказался. Художник объяснил, что сделал это не потому что ему жалко денег, а потому что сын не прислушивается к его просьбам похудеть, что портит имидж отца.