Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сына Сафронова «захватили» в Турции 

Артём Кульша 1 час назад
Сына Сафронова «захватили» в Турции
Фото: Instagram
Пианист Лука Сафронов-Затравкин не может покинуть территорию Турции. Об этом его отец художник Никас Сафронов рассказал «Собеседнику».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Сафронов-Затравкин прибыл на отдых в Турцию. На прошлой неделе 250-килограммовый пианист прыгнул в детский бассейн глубиной около половины метра в отеле, в котором поселился, сломал его и сам получил ушибы, гематомы и ссадины.
Вчера его отец рассказал, что днем ранее сын позвонил ему и сообщил о желании вернуться в России и невозможности сделать это, так как руководство гостиницы требует от него компенсировать расходы на ремонт бассейна, составившие 19 тысяч долларов США.
Сегодня Сафронов рассказал, что сын попросил его одолжить ему эти деньги, но он отказался. Художник объяснил, что сделал это не потому что ему жалко денег, а потому что сын не прислушивается к его просьбам похудеть, что портит имидж отца.

«Я рассуждаю так: если Лука нашел деньги поехать в Турцию и жить в таком роскошном отеле, то как-нибудь найдет средства вернуться обратно», — добавил Сафронов.

Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Комментарии
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовница Тарзана беременна и боится мести
Любовница Тарзана беременна и боится мести
«А вот и он»: Петросян впервые показал сына
«А вот и он»: Петросян впервые показал сына
Отец двоих детей нырнул в бассейн и впал в кому
Отец двоих детей нырнул в бассейн и впал в кому
Раскрыты подробности о любовнице Тарзана
Раскрыты подробности о любовнице Тарзана
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
01:12
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
Армия Статьи
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
01:56
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
Шоу-бизнес
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
00:34
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия