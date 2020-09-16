"Я безумно счастлива": дочь Алсу поделилась своей радостью

Как писал «Рамблер», в 2019 году Микелла Абрамова участвовала в шоу «Голос. Дети» и дошла до финала. Соперником Микеллы в финале был Ержан Максим. Победу одержала Абрамова, однако позже выяснилось, что при голосовании использовалась накрутка голосов. Победу Микеллы аннулировали. Первый канал устроил специальный выпуск шоу, в котором признал победителями всех участников финала.