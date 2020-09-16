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"Я безумно счастлива": дочь Алсу поделилась своей радостью

Вероника Полынина
1 час назад
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая скандальную известность после истории с накруткой голосов в шоу «Голос. Дети», получила работу на телевидении.
"Я безумно счастлива": дочь Алсу поделилась своей радостью
Фото: InstagramInstagram
Девочка стала ведущей программы «С добрым утром, малыши». Микелла будет вести музыкальную рубрику «МУЗ-ТОК».
«Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи! Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! Это как будто происходит не со мной! Такое чувство, что я очутилась внутри сказки», - поделилась Микелла в Instagram.
Как писал «Рамблер», в 2019 году Микелла Абрамова участвовала в шоу «Голос. Дети» и дошла до финала. Соперником Микеллы в финале был Ержан Максим. Победу одержала Абрамова, однако позже выяснилось, что при голосовании использовалась накрутка голосов. Победу Микеллы аннулировали. Первый канал устроил специальный выпуск шоу, в котором признал победителями всех участников финала.
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