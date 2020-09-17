Ефремов написал письмо из СИЗО

Актер Михаил Ефремов , который был осужден судом на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, написал письмо из СИЗО , сообщает РБК. По его словам, ничего уже, к сожалению, не вернуть, и предположил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев не понимал масштаба резонанса, вызванного делом.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — посоветовал актер.

Говоря о работе Пашаева, Ефремов сообщил, что адвокат «просто не понял, что это дело резонансное». «А может, наоборот, очень понял», — предположил Ефремов. Актер констатировал, что «ничего и, к сожалению, никого» уже не вернуть. «Это, конечно, ужасно», — заключил он.