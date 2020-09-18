Музыкант Юрий Лоза привёл аргументы в пользу теории о плоской Земле, опираясь на данные из книги Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар».

Так, музыкант назвал четыре «доказательства». Во-первых, заявил он, у геодезистов нет понятия круглой Земли и расстояния они измеряют по прямой. Это он узнал во время учёбы в университете, передаёт Пятый канал.

Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берёт поправки на круглую Землю, — заявил Лоза.

Во-вторых, сослался артист на своего тестя-моряка, мореходы не пользуются глобусом, а предпочитают плоские карты.

Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какой-то там по фарватер свой, движение по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда, — считает музыкант.

Третий аргумент Лоза привёл, опираясь на полученную от своего дяди информацию, согласно которой самолёты летают только по прямой и только в северном полушарии. Как утверждает артист, его дядя прослужил в авиации три десятка лет.

Когда они летят, они все летят так, как будто летят над плоской Землёй, — подчеркнул он.

Как заметил артист, на навигационных интернет-ресурсах, которые показывают перемещения самолётов и судов по Земле, не наблюдается движение самолётов и кораблей в Южном полушарии.

И, наконец, заявил Лоза, если бы Земля была круглой, то температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.

Такого быть не может, если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии, — резюмировал музыкант.

Как писал NEWS.RU ранее, композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание телеведущей и журналистки Алёны Водонаевой, назвавшей мужчин без собственного жилья «собаками бездомными». По его словам, россиянам не стоит обращать внимание и прислушиваться к советам женщины из «Дома-2».