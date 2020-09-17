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СМИ узнали о критическом состоянии Моисеева 

ТК «Звезда» и ещё 12 23 минуты назад
Артист прикован к постели и пока не идет на поправку.
Известный отечественный артист Борис Моисеев в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии. Улучшений пока не предвидится. Соответствующую информацию сообщила адвокат Тамара Пухова.
Юрист указала, что накануне беседовала с близким другом певца, который сообщил о том, что состояние здоровья Моисеева не вызывает оптимизма.

«Моисеев прикован к постели», — цитирует ее Sobesednik.

Согласно данным издания, он не может оправиться после случившегося ранее инсульта.
Пухова также отметила, что артист находится в непростом финансовом положении, так как имеющиеся накопления тратятся на лечение, а помощи со стороны «звездных» друзей ему не оказывается.
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Шоу-бизнес , Видео , Борис Моисеев
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