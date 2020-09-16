Тарзан удалил признание в измене Королевой

Артист Сергей "Тарзан" Глушко удалил из Instagram признание в том, что он изменил своей супруге — певице Наташе Королевой

Вечером 15 сентября Глушков опубликовал на своей странице видеозапись, в которой признался, что под воздействием запрещенных веществ вступил в сексуальную связь с молодой девушкой, которая позже вместе с подругой ограбила его дом.

Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже актриса Анастасия Шульженко заявила, что якобы не только переспала с Глушко, но и забеременела от него.