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Тарзан удалил из Instagram признание в измене Королевой 

Газета.Ru 53 минуты назад
Тарзан удалил признание в измене Королевой
Фото: @tarzan___official
Артист Сергей "Тарзан" Глушко удалил из Instagram признание в том, что он изменил своей супруге — певице Наташе Королевой.
Вечером 15 сентября Глушков опубликовал на своей странице видеозапись, в которой признался, что под воздействием запрещенных веществ вступил в сексуальную связь с молодой девушкой, которая позже вместе с подругой ограбила его дом.
Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже актриса Анастасия Шульженко заявила, что якобы не только переспала с Глушко, но и забеременела от него.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева
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