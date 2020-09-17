Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне.
Ранее сатирик опубликовал в Instagram фото сына Вагана.
Брухунова пояснила, что не рискнула выкладывать "беременные фото" в соцсети "после двух лет травли". Поэтому она публиковала старые снимки и не афишировала свое положение.
"Шифровка — мое второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине", — добавила она.
Брухунова также опровергла слухи о том, что они воспользовались услугами суррогатной матери.
"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами о которых Вы говорите", — объяснила 31-летняя жена Петросяна.
В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.