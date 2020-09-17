Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 16 Сен 2020 в 10:50 PDT Ранее сатирик опубликовал в Instagram фото сына Вагана.

Брухунова пояснила, что не рискнула выкладывать "беременные фото" в соцсети "после двух лет травли". Поэтому она публиковала старые снимки и не афишировала свое положение.

"Шифровка — мое второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине", — добавила она.

Брухунова также опровергла слухи о том, что они воспользовались услугами суррогатной матери.

"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами о которых Вы говорите", — объяснила 31-летняя жена Петросяна.