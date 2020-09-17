Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Жена Петросяна объяснила, почему скрывала беременность 

РИА Новости и ещё 33 37 минут назад
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне.
Ранее сатирик опубликовал в Instagram фото сына Вагана.
Брухунова пояснила, что не рискнула выкладывать "беременные фото" в соцсети "после двух лет травли". Поэтому она публиковала старые снимки и не афишировала свое положение.

"Шифровка — мое второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине", — добавила она.

Брухунова также опровергла слухи о том, что они воспользовались услугами суррогатной матери.

"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами о которых Вы говорите", — объяснила 31-летняя жена Петросяна.

В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Последние новости
Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном
Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном
Названо место будущей войны
Названо место будущей войны
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Россиян предупредили о новой опасности
Россиян предупредили о новой опасности
Видео
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение