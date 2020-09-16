Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой 

Стриптизер Сергей Глушко прервал молчание и рассказал об измене своей супруге. Муж певицы Наташи Королёвой опубликовал ролик в Instagram, в котором он заявил, что его «его развели» мошенницы. По словам Тарзана, девушки обладали «целым набором всяких веществ», из-за которых благоверный Наташи Королёвой находился в неадекватном состоянии.
"Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", — сообщил всем поклонникам артист.
Об инциденте с кражей драгоценностей и денежных средств исполнительницы хита «Маленькая страна» стало известно на прошлой неделе. Как сообщалось в СМИ, певица обнаружила пропажу ювелирных украшений и денег по возвращении из отпуска. После чего Глушко был вынужден признаться, что проводил время в квартире в компании двух девушек. В итоге супруги написали заявление в полицию.