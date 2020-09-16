Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой 

"Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", — сообщил всем поклонникам артист.