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Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
Стриптизер Сергей Глушко прервал молчание и рассказал об измене своей супруге. Муж певицы Наташи Королёвой опубликовал ролик в Instagram, в котором он заявил, что его «его развели» мошенницы. По словам Тарзана, девушки обладали «целым набором всяких веществ», из-за которых благоверный Наташи Королёвой находился в неадекватном состоянии.

"Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью, и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", — сообщил всем поклонникам артист.

Об инциденте с кражей драгоценностей и денежных средств исполнительницы хита «Маленькая страна» стало известно на прошлой неделе. Как сообщалось в СМИ, певица обнаружила пропажу ювелирных украшений и денег по возвращении из отпуска. После чего Глушко был вынужден признаться, что проводил время в квартире в компании двух девушек. В итоге супруги написали заявление в полицию.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Наташа Королева , Сергей Глушко
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