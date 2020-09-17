Петросян рассказал, кто ему родил сына

По поводу рождения сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой ходило немало слухов. Самым обсуждаемым стало, родила ли супруга юмориста самостоятельно или прибегла к помощи суррогатной матери.

Евгений Петросян выложил в социальной сети Instagram фото с сыном и подписчики под постом вновь спросили о том, кто родил юмористу сына. Евгений Петросян ответил кратко: «Жена».

До этого юморист уходил от ответа по этому поводу. Он сообщил журналистам, что не обязан раскрывать эту информацию и что не хочет, чтобы это обсуждали, писал NEWS.ru ранее.