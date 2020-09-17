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Петросян рассказал, кто ему родил сына

News.ruиещё 46
22 минуты назад
Юморист Евгений Петросян решил рассказать подписчикам, кто ему родил сына Вагана.
Петросян рассказал, кто ему родил сына
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press
По поводу рождения сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой ходило немало слухов. Самым обсуждаемым стало, родила ли супруга юмориста самостоятельно или прибегла к помощи суррогатной матери.
Евгений Петросян выложил в социальной сети Instagram фото с сыном и подписчики под постом вновь спросили о том, кто родил юмористу сына. Евгений Петросян ответил кратко: «Жена».
Как сообщает портал Teleprogramma.pro, Евгения Петросяна поздравили с рождением сына многие известные люди, среди них: артист Вячеслав Манучаров, дрессировщик Эдгард Запашный, актёр Александр Олешко, юморист Максим Галкин, певица Алла Пугачёва, адвокат Сергей Жорин.
До этого юморист уходил от ответа по этому поводу. Он сообщил журналистам, что не обязан раскрывать эту информацию и что не хочет, чтобы это обсуждали, писал NEWS.ru ранее.
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