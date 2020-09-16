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Тарзан признался в измене Королевой 

Газета.Ru и ещё 4 19 минут назад
«Я не Ефремов»: Тарзан признался в измене
Фото: РИА Новости
Шоумен Сергей "Тарзан" Глушко признался, что изменял своей жене Наталье Королевой. Видео с признанием он опубликовал в своем Instagram.
Он подчеркнул, что не собирается "быть (актером Михаилом. — "Газеты.Ru") Ефремовым" и отрицать свою вину, а также "говорить, что это был не он".
Тарзан также добавил, что отвечать за произошедшее будет "перед Богом и своей женой".

"Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом", — сказал Глушко.

Он отметил, что его соблазнили и "ввели в неадекватное состояние" при помощи "набора всяких веществ".
Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
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Шоу-бизнес , Наталья Королева , Газета.Ru
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