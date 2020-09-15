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«Раскололи унитаз, украли пылесос»: раскрыта тайна Ефремова в ночь ДТП 

Вероника Полынина 14 минут назад
Раскрыт тайный визит Ефремова к любовнице в ночь ДТП
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов снимал квартиру в Казарменном переулке для своей любовницы, актрисы Дарьи Белоусовой. Об этом заявила хозяйка квартиры Анна Захерман в эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», пишет StarHit.
По словам Захерман, после устроенного Ефремовым смертельного ДТП он поехал отсыпаться в квартиру Белоусовой и именно там сняты первые комментарии артиста после случившегося.

«Для нас это было откровение. Мы не то что не знали, но и предположить не могли. Во-первых, такая большая разница в возрасте. Во-вторых, он очень талантливый, но глубоко пьющий человек», — рассказала Захерман.

По словам хозяйки, она сдала квартиру Белоусовой 1 декабря и уже 8 января застала ее с Ефремовым.

«Я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто. Я ее догнала и поняла, что это… Ефремов. Я удивилась: «Дашенька, тебе это надо?» Она остановилась на секунду и ответила: «Надо!» Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе», — заявила гостья студии Андрея Малахова.

По словам Захерман, Ефремов и его подруга нанесли квартире урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки…

«Считаю, что они курили что-то вместе», — предположила хозяйка апартаментов.

Как писал «Рамблер», Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Андрей Малахов , Дарья Белоусова , ФСИН , StarHit
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