Раскрыт тайный визит Ефремова к любовнице в ночь ДТП

По словам Захерман, после устроенного Ефремовым смертельного ДТП он поехал отсыпаться в квартиру Белоусовой и именно там сняты первые комментарии артиста после случившегося.

«Для нас это было откровение. Мы не то что не знали, но и предположить не могли. Во-первых, такая большая разница в возрасте. Во-вторых, он очень талантливый, но глубоко пьющий человек», — рассказала Захерман.

По словам хозяйки, она сдала квартиру Белоусовой 1 декабря и уже 8 января застала ее с Ефремовым.

«Я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто. Я ее догнала и поняла, что это… Ефремов. Я удивилась: «Дашенька, тебе это надо?» Она остановилась на секунду и ответила: «Надо!» Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе», — заявила гостья студии Андрея Малахова.

По словам Захерман, Ефремов и его подруга нанесли квартире урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки…

«Считаю, что они курили что-то вместе», — предположила хозяйка апартаментов.