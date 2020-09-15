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СМИ: Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе 

Газета.Ru и ещё 2 47 минут назад
СМИ: Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе
Фото: Газета.Ru
Актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились спустя годы и вновь вместе, сообщает Fox News.
Как отмечается, актеры впервые почти за 20 лет вместе поработали — они приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". Комик Дейн Кук, который также участвовал, поделился фотографией присутствующих. На ней были запечатлены 50-летняя Энистон и 56-летняя Питт.
Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 год. В последний раз они вместе снимались в эпизоде сериала "Друзья".
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Шоу-бизнес , Другое , Дейн Кук , Брэд Питт , Дженнифер Энистон , Fox News
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