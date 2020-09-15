СМИ: Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе 

Как отмечается, актеры впервые почти за 20 лет вместе поработали — они приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". Комик Дейн Кук , который также участвовал, поделился фотографией присутствующих. На ней были запечатлены 50-летняя Энистон и 56-летняя Питт.

Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 год. В последний раз они вместе снимались в эпизоде сериала "Друзья".