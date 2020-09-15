Борис Корчевников: «Я очень слаб» 

Журналист Борис Корчевников понял, что на самом деле он очень слаб, когда у него обнаружили опухоль мозга. Об этом он сам заявил в эфире телеканала «Россия».
Корчевников, как сообщал «Рамблер», — ведущий шоу «Судьба человека». Несколько лет назад врачи обнаружили у него и успешно удалили доброкачественную опухоль мозга. Героиней сегодняшнего эпизода его программы стала телевизионный продюсер Кира Прошутинская. Он спросил ее, о чем та думала, лежа на больничной койке после обнаружения у нее рака около 10 лет назад. Она ответила, что боялась за свою внешность, и, в свою очередь, задала Корчевникову тот же вопрос.
«Было понимание того, что я очень слаб на самом деле и ты только кажешься себе самым сильным», — признался он.
На прошлой неделе Корчевников заявил, что в храме одной из больниц Москвы произошло чудо — на стекле иконы проявилась ее композиция. Также он упомянул, что прошедшим летом подлечивался в той больнице.