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Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым
Фото: Instagram
Анна Семенович на своей странице в Instagram опровергла слухи о близких отношениях с телекомментатором Дмитрием Губерниевым. Она отметила, что новости о несуществующем романе появились из-за совместных съемок в клипе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появились фото поцелуя Семенович с Губерниевым. Журналисты отметили, что нежные отношения между звездами скорее всего говорят об их влюбленности друг в друга.
Комментируя выводы прессы, Семенович заявила, что снимок сделали ее соседи, а поцелуй с Губерниевым был исключительно «дружеским при встрече».

«Еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют!» — отметила певица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она подчеркнула, что пригласила своего «давнего друга» Дмитрия Губерниева сняться в ее новом клипе «МаниБой». При этом артистка признала, что они с комментатором могли бы быть красивой парой, но «не в этой жизни».

«Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой», — пояснила Семенович.

Певица подчеркнула, что версию их семейной жизни с Губерниевым можно будет посмотреть в клипе, который будет опубликован 15 сентября.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Семенович
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