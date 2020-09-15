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Как Прошутинская разрушила свой второй брак 

Артём Кульша 37 минут назад
Как Прошутинская разрушила свой второй брак
Фото: РИА Новости
Телевизионный продюсер Кира Прошутинская бросила второго мужа дипломата Леонида Сапрыкина, потому что не умеет быть любовницей. Об этом она сама заявила в эфире телеканала «Россия».
Прошутинская, как сообщал «Рамблер», — соавтор таких телепередач, как «Оба-На», «Времечко», «Пресс-клуб», «Мир и молодежь», «Дежурный по стране» и «В поисках утраченного». Сегодня она стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него продюсер рассказала, что ее брак с Сапрыкиным продлился семь лет.

«Я ему бесконечно благодарна. За жизнь, за сына, для которого он до сих пор батя. Я не смогла родить второго ребенка. Мой сын от первого брака Андрей стал ему настоящим сыном. Леня дал мне ощущение семьи», — сообщила она.

При этом Прошутинская призналась, что сама разрушила брак с Сапрыкиным, влюбившись в коллегу Анатолия Малкина, ставшего в итоге ее третьим мужем. Она добавила, что испытывает чувство вины перед вторым супругом, а также что ушла от него, потому что не умеет быть любовницей.
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Шоу-бизнес , Кира Прошутинская , Анатолий Малкин
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