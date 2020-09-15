Как Прошутинская разрушила свой второй брак 

«Я ему бесконечно благодарна. За жизнь, за сына, для которого он до сих пор батя. Я не смогла родить второго ребенка. Мой сын от первого брака Андрей стал ему настоящим сыном. Леня дал мне ощущение семьи», — сообщила она.