Как Прошутинская разрушила свой второй брак 

Телевизионный продюсер Кира Прошутинская бросила второго мужа дипломата Леонида Сапрыкина, потому что не умеет быть любовницей. Об этом она сама заявила в эфире телеканала «Россия».
Прошутинская, как сообщал «Рамблер», — соавтор таких телепередач, как «Оба-На», «Времечко», «Пресс-клуб», «Мир и молодежь», «Дежурный по стране» и «В поисках утраченного». Сегодня она стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него продюсер рассказала, что ее брак с Сапрыкиным продлился семь лет.
«Я ему бесконечно благодарна. За жизнь, за сына, для которого он до сих пор батя. Я не смогла родить второго ребенка. Мой сын от первого брака Андрей стал ему настоящим сыном. Леня дал мне ощущение семьи», — сообщила она.
При этом Прошутинская призналась, что сама разрушила брак с Сапрыкиным, влюбившись в коллегу Анатолия Малкина, ставшего в итоге ее третьим мужем. Она добавила, что испытывает чувство вины перед вторым супругом, а также что ушла от него, потому что не умеет быть любовницей.