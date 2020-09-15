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«Боюсь за свою жизнь»: «любовница» Тарзана заявила об угрозах 

Павел Тиунов 48 минут назад
«Боюсь за свою жизнь»: «любовница» Тарзана заявила об угрозах
Фото: РИА Новости
Анастасия Шульженко, которую в СМИ называют любовницей стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), заявила, что она боится за свою жизнь, поскольку ей поступают угрозы. Видеообращение девушки опубликовано в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».
Ранее, как сообщал «Рамблер», супруга Глушко певица Наталья Королева обвинила 28-летнюю Шульженко в краже драгоценностей на сумму более 5 миллионов рублей, а также наличных на сумму около 3 тысяч евро. При этом журналисты всерьез обсуждают версию, что таким образом артистка мстит разлучнице, которую уличила в связи со своим мужем. Ситуацию якобы осложняет тот факт, что девушка забеременела от Тарзана.
В опубликованном видеообращении Шульженко подтвердила, что ее с Тарзаном связывали интимные отношения, но она «никогда ничего не требовала в материальном плане». Она подчеркнула, что Королева, распуская слухи о краже пытается специально «напугать» или «очернить» её.

«На данный момент я просто, я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких»», — добавила девушка.

Известно, что в настоящее время Королева и Глушко отдыхают в Турции.
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Глушко , Наталья Королева , Комсомольская правда
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