«Боюсь за свою жизнь»: «любовница» Тарзана заявила об угрозах 

Анастасия Шульженко, которую в СМИ называют любовницей стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), заявила, что она боится за свою жизнь, поскольку ей поступают угрозы. Видеообращение девушки опубликовано в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».

Ранее, как сообщал «Рамблер», супруга Глушко певица Наталья Королева обвинила 28-летнюю Шульженко в краже драгоценностей на сумму более 5 миллионов рублей, а также наличных на сумму около 3 тысяч евро. При этом журналисты всерьез обсуждают версию, что таким образом артистка мстит разлучнице, которую уличила в связи со своим мужем. Ситуацию якобы осложняет тот факт, что девушка забеременела от Тарзана.

В опубликованном видеообращении Шульженко подтвердила, что ее с Тарзаном связывали интимные отношения, но она «никогда ничего не требовала в материальном плане». Она подчеркнула, что Королева, распуская слухи о краже пытается специально «напугать» или «очернить» её.

«На данный момент я просто, я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких»», — добавила девушка.

Известно, что в настоящее время Королева и Глушко отдыхают в Турции.