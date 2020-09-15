Гарик Харламов получил новую работу 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», киностудия «Союзмультфильм» объявила о перезапуске «Ну, погоди!» и назначила премьеру на ближайшую зиму. Сегодня в пресс-службе киностудии сообщили, что творческая группа, работающая над новым «Ну, погоди!», утвердила окончательный визуальный образ Волка.

«Нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа с поправкой на современные реалии», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Также в пресс-службе студии сообщили, что Волка озвучит Харламов, а его кандидатура была выбрана благодаря яркому узнаваемому тембру комика. Сам он рассказал, что согласился стать Волком с большим удовольствием, а его озвучание станет для него очень интересной задачей, так как в «Ну, погоди!» нет диалогов, но есть отдельные запоминающиеся реплики.