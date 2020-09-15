У Федосеевой-Шукшиной украли несколько тысяч евро

Из дома Лидии Федосеевой-Шукшиной пропала крупная сумма денег, пишет «Московский комсомолец»

Как рассказала дочь актрисы Ольга, Лидия Федосеева-Шукшина копила деньги на поездку в Финляндию . 2 830 евро в конверте хранились в комоде в спальне артистки.

Несколько дней назад Федосеева-Шукшина нашла 330 евро в своем паспорте. Поскольку раньше она не оставляла заначки в документах, находка показалась ей подозрительной.

Актриса заглянула в комод и обнаружила пропажу 2 500 евро. После осмотра квартиры вместе с дочерью Шукшина вызвала полицию.

Под подозрение попали подруга Лидии Федосеевой Шукшиной и ее 19-летний внук, которые приходили в гости к артистке в начале сентября. Подруга отказалась передать полицейским контакты своего внука, аргументировав это тем, что юноша собирается поступать в военное училище и «ему не нужны проблемы с полицией».

По информации «МК», в ближайшее время будет проведена биологическая экспертиза следов с поверхности конверта, в котором хранились сбережения, также анализируются отпечатки пальцев из квартиры.