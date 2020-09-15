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У Лидии Федосеевой-Шукшиной украли несколько тысяч евро 

Вероника Полынина 26 минут назад
У Федосеевой-Шукшиной украли несколько тысяч евро
Фото: РИА Новости
Из дома Лидии Федосеевой-Шукшиной пропала крупная сумма денег, пишет «Московский комсомолец».
Как рассказала дочь актрисы Ольга, Лидия Федосеева-Шукшина копила деньги на поездку в Финляндию. 2 830 евро в конверте хранились в комоде в спальне артистки.
Несколько дней назад Федосеева-Шукшина нашла 330 евро в своем паспорте. Поскольку раньше она не оставляла заначки в документах, находка показалась ей подозрительной.
Актриса заглянула в комод и обнаружила пропажу 2 500 евро. После осмотра квартиры вместе с дочерью Шукшина вызвала полицию.
Под подозрение попали подруга Лидии Федосеевой Шукшиной и ее 19-летний внук, которые приходили в гости к артистке в начале сентября. Подруга отказалась передать полицейским контакты своего внука, аргументировав это тем, что юноша собирается поступать в военное училище и «ему не нужны проблемы с полицией».
По информации «МК», в ближайшее время будет проведена биологическая экспертиза следов с поверхности конверта, в котором хранились сбережения, также анализируются отпечатки пальцев из квартиры.
Как писал «Рамблер», ранее из дома певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко пропали деньги и украшения общей стоимостью более пяти миллионов рублей. Сообщалось, что Наташа Королева уехала в отпуск, а ее супруг остался дома. Пресс-служба певицы позже сообщила, что из дома также была похищена личная информация с целью шантажа и распространения в СМИ. В краже заподозрили 23-летнюю Анастасию Шульженко — предполагаемую любовницу Тарзана.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева , Лидия Федосеева-шукшина , Наташа Королева , Сергей Глушко , Московский комсомолец , Финляндия
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