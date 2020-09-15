«Свалился со стула»: Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Боярский потерял сознание перед прививкой от гриппа

Актер Михаил Боярский потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа. Когда терапевт надавил на шейные лимфоузлы артиста, он резко упал лицом вперед и ударился о стену.

Народный артист России Михаил Боярский почувствовал себя плохо в кабинете врача и упал в обморок. В соцсетях и Telegram-каналах распространился видеоролик, на котором 70-летний актер резко падает вперед и ударяется о стену во время медицинского осмотра. В этот момент доктор, который нащупывал лимфоузлы на шее Боярского, успел его подхватить и предотвратил падение на пол. Когда в коридоре раздался крик «Боярскому плохо!», главврач петербургской поликлиники Ольга Иванова поспешила в кабинет, передает сайт kp.ru.

«Все уже в порядке, не переживайте», — сказала она вскоре после инцидента и объяснила ситуацию.

Врач рассказала, что перед тем, как ввести артисту вакцину от гриппа, терапевт надавил на его лимфоузлы. По предварительным данным, в этот момент у Боярского резко скакнуло давление. Источник утверждает, что актер «свалился со стула» и быстро пришел в себя. Сразу после обморока он решил не временить с вакцинацией и сделал прививку. Несмотря на только что перенесенную потерю сознания, актер вел себя бодро и продолжал шутить.

«Как часто делаю прививку от гриппа? Как жена скажет, тогда и делаю», — посмеялся Боярский, когда ему вкалывали вакцину.

Весной в разгар пандемии коронавируса артист самоизолировался на даче, куда его сын Сергей Боярский каждую неделю привозил продукты. Поклонники переживали, что на фото в соцсетях актер выглядит сильно похудевшим и осунувшимся. Особенно это заметно на видео, в котором Боярский попросил подписчиков помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области. Он сообщил, что у детей была диагностирована редкая генетическая патология, которую необходимо вылечить как можно скорее.

«У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам пяти— и трехлетнего возраста поставлен смертельный диагноз — адренолейкодистрофия, — рассказал Боярский. — Сделать операцию, сложную операцию, можно только за рубежом. Сейчас состояние здоровья детей ухудшается с каждым днем. А после операции они смогут стать здоровыми полноценными людьми. Давайте поможем Марку и Адриану обрести здоровье».

Стоимость трансплантации костного мозга двоим детям составила около 60 млн рублей. В сборе средств и распространении информации участвовали Анна Семенович Алексей Воробьев и другие представители шоу-бизнеса. Пользователи соцсети поблагодарили Боярского за помощь и назвали его «чудесным актером и замечательным человеком с большим сердцем».

Также подписчики прокомментировали внешний вид самого артиста — без головного убора и затемненных очков он выглядел болезненно худым. Комментируя свою изможденность, Боярский заявил, что чувствует себя нормально.

«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров», — сказал артист.

В конце апреля Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Боярского оштрафовали за неправильную парковку. Отмечается, что штраф размером 3 тыс. рублей артисту выписали в начале месяца. Сам артист не стал отвечать на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о его возможном исключении из Общественного совета при МВД , сославшись на сильную занятость.

Ранее Боярский оплатил два штрафа в размере 3 тыс. рублей за нарушение правил парковки в центре Санкт-Петербурга. Его машина была припаркована на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. За последние шесть лет вождения актер получил 12 штрафов. При этом большинство штрафов Боярскому вменили за превышение скорости.