Известная телеведущая, главная сваха России Лариса Гузеева до крови травмировалась на съемочной площадке. Об этом ведущая Первого канала сама рассказала поклонникам в Instagram.

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева пожаловалась фанатам на "производственную травму", которую получила на съемочной площадке. По словам знаменитости, она сама себе случайно порезала палец.

Как именно Гузеева травмировала палец актриса уточнять не стала. На опубликованных в ее Instagram кадрах видно, что съемки проходили во дворе. Где именно задействована известная ведущая, также не сообщается.

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"Порезала палец. Резанула просто. А главное, что никому не жалко! А глаза у всех блестят. А Алинка даже счастливая, я бы сказала. А вот у моей подруги хоть бы аппетит пропал, посмотрите", — в шутку показывает подписчикам Гузеева съемочную группу, которая находилась рядом в тот момент, когда она травмировалась.

В кадр также попал момент, когда Ларисе Гузеевой помогали обрабатывать рану. В одной из Stories ведущая пожаловалась на боль, которую теперь чувствует и в шутку поблагодарила команду за якобы снятую сцену про травму. Затем Гузеева на полном серьезе заявила, что травма настоящая и ей действительно больно.