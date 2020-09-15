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Любовница Тарзана беременна и боится мести 

Александр Котлеткин 1 час назад
Любовница Тарзана актриса Анастасия Шульженко беременна и опасается за свою жизнь. Девушка считает, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее сообщали СМИ, пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек.
"Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", — заявила Шульженко в видеообращении.
Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени и обвинила Королеву в попытка "напугать или очернить" ее.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
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