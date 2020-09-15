Семенович пришлось оправдываться за поцелуй

«Знаете над чем мы так смеемся и веселимся на фото? Конечно, над прочтением десятков статей о моем «романе» с Димой Губерниевым. Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе «МаниБой». А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют!
«Успех», — отреагировал Губерниев на пост Семенович. «Однозначно», — ответила ему Анна.
kuleshova5532: Даже если вы 👫 вместе… ВАШЕ право! Это никого не должно волновать! Пусть копаются в СВОИХ клоповниках! 😉😂
reklamportal: Аня, вам вообще даже не стоит перед кем-то оправдываться, народ у нас такой)) А так вы очень красивая пара❤️
irinasvetogorovaru: Классный клип! Мне очень понравился! Зачем оправдываться… То что они пишут и думают — их проблемы. Главное, чтоб так не думала жена Губерниева 😘 Анечка, счастья, удачи и здорового пофигизма вам!
lizaplb: Жаль, красивая очень очень пара❤️❤️❤️❤️❤️❤️была бы
oksana_ermoshina: Ага, поцелуй дружеский, прогулки за ручку😂😂😂
marina_ageenko19: Жаль… Думаю, Губерниев классный мужик 🔥
alla_zanimonets: Ну и соседи! Не спят, с фотиками караулят? 😁😂😂😂
mgm6662020: Анна, ну вы девушка яркая, интересная, успешная, талантливая, поэтому всегда находитесь под пристальным вниманием прессы, ну а те, запечетлив с вами любого мужчину, коллегу по шоу-бизнесу, сразу приписывают вам роман с ним. Ну просто люди делают новости из вашей жизни и из вашей работы и не понимают, что у каждого человека есть своя жизнь и свои дела, в которые просто некрасиво вмешиваться без разрешения