Семенович пришлось оправдываться за поцелуй

«Знаете над чем мы так смеемся и веселимся на фото? Конечно, над прочтением десятков статей о моем «романе» с Димой Губерниевым. Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе «МаниБой». А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют!

Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой. Все могут быть спокойны — романа между нами нет. А вот экранная любовь в новом клипе есть!» — написала Семенович в инстаграме, выложив видео своего нового клипа с участием Губерниева.