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Анна Семенович отреагировала на слухи о романе с Дмитрием Губерниевым. Их сфотографировали целующимися 

Sport24 и ещё 11 1 час назад
Семенович пришлось оправдываться за поцелуй
Фото: Instagram
Популярная актриса и певица Анной Семенович отреагировала на слухи о романе с известным спортивным комментатором и телеведущим Дмитрием Губерниевым. На прошлой неделе Губерниева и Семенович засняли за поцелуем у ворот одного из загородных поселков.
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«Знаете над чем мы так смеемся и веселимся на фото? Конечно, над прочтением десятков статей о моем «романе» с Димой Губерниевым. Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе «МаниБой». А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют!

Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой. Все могут быть спокойны — романа между нами нет. А вот экранная любовь в новом клипе есть!» — написала Семенович в инстаграме, выложив видео своего нового клипа с участием Губерниева.

«Успех», — отреагировал Губерниев на пост Семенович. «Однозначно», — ответила ему Анна.

Подписчики Семенович активно комментируют ее новый пост. Некоторые до сих пор верят, что у Анны и Дмитрия на самом деле роман.

kuleshova5532: Даже если вы 👫 вместе… ВАШЕ право! Это никого не должно волновать! Пусть копаются в СВОИХ клоповниках! 😉😂

reklamportal: Аня, вам вообще даже не стоит перед кем-то оправдываться, народ у нас такой)) А так вы очень красивая пара❤️

irinasvetogorovaru: Классный клип! Мне очень понравился! Зачем оправдываться… То что они пишут и думают — их проблемы. Главное, чтоб так не думала жена Губерниева 😘 Анечка, счастья, удачи и здорового пофигизма вам!

lizaplb: Жаль, красивая очень очень пара❤️❤️❤️❤️❤️❤️была бы

oksana_ermoshina: Ага, поцелуй дружеский, прогулки за ручку😂😂😂

marina_ageenko19: Жаль… Думаю, Губерниев классный мужик 🔥

alla_zanimonets: Ну и соседи! Не спят, с фотиками караулят? 😁😂😂😂

mgm6662020: Анна, ну вы девушка яркая, интересная, успешная, талантливая, поэтому всегда находитесь под пристальным вниманием прессы, ну а те, запечетлив с вами любого мужчину, коллегу по шоу-бизнесу, сразу приписывают вам роман с ним. Ну просто люди делают новости из вашей жизни и из вашей работы и не понимают, что у каждого человека есть своя жизнь и свои дела, в которые просто некрасиво вмешиваться без разрешения

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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Семенович
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