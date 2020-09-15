Гарик Харламов получил работу

Творческая группа, которая работает над перезапуском мультсериала "Ну, погоди!", утвердила окончательный визуальный образ Волка. В новых сериях его озвучит актер и шоумен Гарик Харламов , сообщает во вторник пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

"При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим", — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская, чьи слова привели в пресс-службе. Творческая группа утвердила окончательный образ из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.

Харламов озвучит героя в перезапуске сериала. По словам Осетинской, подбор актеров на озвучку "Ну, погоди!" стал для творческой группы ответственной задачей, поскольку голос является важнейшей составляющей образа анимационного персонажа. Кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, потому что его яркий тембр узнаваем среди взрослых и детей.

"Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом "Ну, погоди!". Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои — это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей", — поделился Харламов, которого процитировали в студии.

Ранее "Союзмультфильм" объявил о запуске разработки нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!" в честь 50-летия любимых героев. Сериал создается в партнерстве с курортом "Роза Хутор". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьера намечена на зиму этого года.