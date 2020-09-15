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Отец Децла раскрыл секрет появления прозвища сына 

Lenta.ru 27 минут назад
Отец Децла раскрыл секрет прозвища сына
Фото: ТАСС
Продюсер Александр Толмацкий заявил, что придумал псевдоним Децл для своего сына Кирилла в попытке помочь тому побороть комплексы. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«У него был комплекс маленького роста. Он когда учился еще в школе, звонил, говорил: «Мне нужны таблетки для роста». И я пытался уничтожить в нем этот комплекс, отсюда имя Децл, то есть маленький. Это я придумал», — поведал Толмацкий.

Отмечается, что псевдоним происходит из тюремного жаргона. Толмацкий-старший во времена Советского Союза попал в тюрьму на три года за торговлю джинсами.
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Шоу-бизнес , Lenta.ru
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