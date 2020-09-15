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Джоан Роулинг «похоронили» 

Lenta.ru 25 минут назад
Пользователи Twitter «похоронили» британскую писательницу Джоан Роулинг. Они начали массово публиковать информацию о ее смерти под хэштегом #RIPJKRowling (RIP, Rest in pace — «Покойся с миром» — прим. «Ленты.ру»).
Самые популярные посты под тегом сообщают о том, что Роулинг умерла, и зачастую содержат оскорбительные картинки.

«Не могу поверить, что она умерла. Это был последний снимок, сделанный перед ее смертью», — написал пользователь @ag6dreamer и прикрепил фотографию крысы.

В комментариях к посту другой юзер написал, что это фото было сделано с целью «обвинить милых маленьких крыс в ее ужасной трансфобии». Он отметил, что есть «более свежий снимок» и прикрепил картинку с мусорным ведром.
Еще один пользователь @stanvivixoxo присоединился к флешмобу и опубликовал пост под тегом. Он пожелал Роулинг «лететь высоко» и прикрепил ее фотографию, совмещенную с изображением Волан-де-Морта.
Некоторые пользователи назвали Роулинг трансфобом и саркастично «поскорбили» о ней.
В августе сообщалось, что Джоан Роулинг лишилась премии в области прав человека Ripple of Hope Award, врученной ей организацией имени Роберта Кеннеди. Решение было принято из-за того, что в течение июня 2020 года писательница публиковала «трансфобные твиты и заявления».
Некоторые фанаты отвернулись от Роулинг после ее шутки в Twitter. Скандал разразился после того, как писательница высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Джоан Роулинг , Lenta.ru
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