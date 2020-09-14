Сафронов: «Замки не такие дорогие» 

Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Сафронов купил замок в Шотландии. Некоторое время назад он счел, что больше тот не пригоден для жилья, и решил купить себе еще один.

«Замки на самом деле не такие дорогие, как кажется. Моя квартира в Москве стоит гораздо дороже», — отметил он.

Некоторое время спустя художник узнал о том, что на продажу с аукциона выставлен замок XIX века в городе Арброте, Шотландия, и решил принять участие в торгах, подумав, что замок может стать родовым гнездом для шестерых его сыновей. Сафронов не купил этот замок, так как не рассчитывал тратить много денег, не более 100 тысяч фунтов стерлингов, а его итоговая превысила эту сумму.

«Замок я все-таки куплю!» — заверил он.

При этом художник подчеркнул, что не намерен переезжать в Шотландию, а предполагает, что за замком будет присматривать его сын Ландин, который уже там живет.