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Сафронов: «Замки не такие дорогие» 

Артём Кульша 1 час назад
Сафронов: «Замки не такие дорогие»
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов купит себе еще один замок в Великобритании. Об этом он сам сообщил «Собеседнику».
Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Сафронов купил замок в Шотландии. Некоторое время назад он счел, что больше тот не пригоден для жилья, и решил купить себе еще один.

«Замки на самом деле не такие дорогие, как кажется. Моя квартира в Москве стоит гораздо дороже», — отметил он.

Некоторое время спустя художник узнал о том, что на продажу с аукциона выставлен замок XIX века в городе Арброте, Шотландия, и решил принять участие в торгах, подумав, что замок может стать родовым гнездом для шестерых его сыновей. Сафронов не купил этот замок, так как не рассчитывал тратить много денег, не более 100 тысяч фунтов стерлингов, а его итоговая превысила эту сумму.

«Замок я все-таки куплю!» — заверил он.

При этом художник подчеркнул, что не намерен переезжать в Шотландию, а предполагает, что за замком будет присматривать его сын Ландин, который уже там живет.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Великобритания
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