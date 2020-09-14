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Что украли у Наташи Королевой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Что украли у Наташи Королевой
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева, заявившая о краже у нее украшений и денег, уже неделю не может составить список похищенного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Рамблер» писал, что ранее появилась информация о пропаже из дома певицы Наташи Королевой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко (Тарзан), украшений общей стоимостью около пяти миллионов рублей. Позднее стало известно, что Тарзан изменял жене с 23-летней Анастасией, которая забеременела от него.
Mash отмечает, что Королева написала заявление в полицию, обвинив Анастасию Ш. в краже.

«Певица подала заявление об экспроприации ценностей из ее квартиры в ОВД Арбата. И пообещала оперативникам, что через пару дней составит список пропавших вещей. Однако прошла неделя, а перечня все нет», — пишет канал.

По данным Telegram-канала, пока есть только сумма похищенного и названная Королевой преступница. При этом сама Анастасия Ш. заявила, что Королева просто ревнует, и обратилась к адвокату.
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , МВД
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