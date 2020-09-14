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Появились доказательства измен Тарзана 

Артём Кульша 17 минут назад
Появились доказательства измен Тарзана
Фото: РИА Новости
Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко изменяет певице Наташе Королевой с беременной любовницей. Об этом сообщает «СтарХит».
По информации издания, довольно давно Тарзан начал встречаться с 23-летней девушкой по имени Анастасия. Некоторое время назад она забеременела от него. Королева знает об этом. Также «СтарХит» опубликовал переписку, которая якобы доказывает факт измены стриптизера певице. Она имела место в августе. В ходе нее Тарзан и Анастасия договариваются о встрече.

«Я мог бы завтра заехать в гости. Не брейся… там», — в частности, написал стриптизер.

В августе, как сообщал «Рамблер», друзья актера Павла Прилучного рассказали средствам массовой информации, что тот изменял своей бывшей жене актрисе Агате Муцениеце с актрисой Мирославой Карпович и актрисой Юлией Франц одновременно. Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, в 2016-м — второго, в апреле 2020-го Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии, а в июне они развелись.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Мирослава Карпович , StarHit
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