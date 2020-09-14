Появились доказательства измен Тарзана 

По информации издания, довольно давно Тарзан начал встречаться с 23-летней девушкой по имени Анастасия. Некоторое время назад она забеременела от него. Королева знает об этом. Также «СтарХит» опубликовал переписку, которая якобы доказывает факт измены стриптизера певице. Она имела место в августе. В ходе нее Тарзан и Анастасия договариваются о встрече.

«Я мог бы завтра заехать в гости. Не брейся… там», — в частности, написал стриптизер.