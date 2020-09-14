Из Instagram-аккаунта Заворотнюк исчез пост 

Из Instagram-аккаунта актрисы Анастасии Заворотнюк исчез новый пост.
По случаю 12-летней годовщины свадьбы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева в соцсети появилась публикация с рисунками двухлетней дочери пары Милы.
«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы», — подписала фото Заворотнюк.
Вскоре публикация исчезла. Ранее впервые за долгое время в аккаунте актрисы появились новые сториз: совместный снимок Заворотнюк и Чернышева со ссылкой на аккаунт в поддержку актрисы.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга. Весной 2020-го появилась информация, что актрисе стало лучше. В Институте молекулярной биологии РАН рассказывали, что получили клетки опухоли Заворотнюк, размножили их и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. При этом директор института Александр Макаров отмечал, что ситуация у актрисы не настолько тревожная, чтобы использовать новую технологию.