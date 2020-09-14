Из Instagram-аккаунта Заворотнюк исчез пост 

По случаю 12-летней годовщины свадьбы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева в соцсети появилась публикация с рисунками двухлетней дочери пары Милы.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы», — подписала фото Заворотнюк.

Вскоре публикация исчезла. Ранее впервые за долгое время в аккаунте актрисы появились новые сториз: совместный снимок Заворотнюк и Чернышева со ссылкой на аккаунт в поддержку актрисы.