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Из Instagram-аккаунта Заворотнюк исчез пост 

Вероника Полынина 20 минут назад
Из Instagram-аккаунта Заворотнюк исчез пост
Фото: Instagram
Из Instagram-аккаунта актрисы Анастасии Заворотнюк исчез новый пост.
По случаю 12-летней годовщины свадьбы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева в соцсети появилась публикация с рисунками двухлетней дочери пары Милы.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы», — подписала фото Заворотнюк.

Вскоре публикация исчезла. Ранее впервые за долгое время в аккаунте актрисы появились новые сториз: совместный снимок Заворотнюк и Чернышева со ссылкой на аккаунт в поддержку актрисы.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга. Весной 2020-го появилась информация, что актрисе стало лучше. В Институте молекулярной биологии РАН рассказывали, что получили клетки опухоли Заворотнюк, размножили их и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. При этом директор института Александр Макаров отмечал, что ситуация у актрисы не настолько тревожная, чтобы использовать новую технологию.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , Петр Чернышев , РАН
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