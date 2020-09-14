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У Королевой и Тарзана украли компромат 

Вероника Полынина 13 минут назад
У Королевой и Тарзана украли компромат
Фото: РИА Новости
Из дома певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко похитили не только деньги и драгоценности, но и компрометирующие видеоматериалы. Об этом сообщила пресс-служба исполнительницы, передает «Свободная пресса».
Ограбление в доме Королевой и Тарзана произошло 19 августа. Из дома исчезла некая «личная информация». По словам пресс-службы, злоумышленники намерены шантажировать пару и распространить в СМИ «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Натальи и Сергея».
Певица уже призвала СМИ «не принимать предложение приобрести или получить на иных условиях видеоматериалы, собранные с нарушением закона».
По данным телеграм-канала Mash, в полиции Королева оценила сумму ущерба в 5,2 млн рублей, однако список украденных вещей до сих пор не составила. В качестве подозреваемой певица указала 23-летнюю Анастасию Ш. — «новую подружку Тарзана».
Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили, что из дома Королевой и Глушко пропали деньги и украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Сообщалось, что Наташа Королева уехала в отпуск, а ее супруг остался дома и пригласил двух девушек. Вернувшись из отпуска, Королева обнаружила, что ее драгоценности исчезли. Кроме того, в доме недосчитались трех тысячи евро наличными. Позже выяснилось, что подозреваемая в краже — 23-летняя Анастасия Ш., беременна от Тарзана. Девушка утверждает, что не обворовывала квартиру, а Королева обратилась в полицию на почве ревности.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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