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Певица Азиза отменила свадьбу с бизнесменом 

News.ru 1 час назад
Азиза отменила свадьбу с бизнесменом
Фото: News.ru
Певица Азиза, планировавшая в конце сентября выйти замуж за столичного бизнесмена Давида Григоряна, отменила торжество.
Звезда подозревает возлюбленного в неверности. Жених артистки заигрывал с разными девушками.

В средствах массовой информации пишут, что его видели с девушкой то в одном, то в другом месте. У меня от всего этого начались панические атаки, я перестала есть, — заявила певица в студии программы «На самом деле».

Эксперты шоу выяснили, что бизнесмен может встречаться с помощницей Екатериной. Они часто летали в командировки. А супруг девушки даже показывал Азизе переписку его возлюбленной с начальником.
Кроме того, Григоряна недавно заметили рядом с одной из участниц проекта «Дом-2». Их тёплое общение попало в объективы камер. Мужчина всё отрицает. Он считает, что его бывшая помощница Татьяна писала интимные сообщения, так как только у неё был доступ к её телефону.
Ты хороший, но очень проблемный мужчина. Это невыносимо. Проблемы постоянно возникают. Свадьбы не будет, — подытожила певица.
Азиза, несмотря на то что измена Григоряна не подтвердилась, решила остаться в одиночестве.
Со своим бывшим избранником Азиза познакомилась несколько месяцев назад, он на 11 лет её младше. Известно, что их свадьба должна была состояться в Подмосковье.
Как ранее писал NEWS.ru, российской певице 62-летней Ольге Зарубиной сделал предложение американский возлюбленный. Она уже собралась замуж, но родственники начали её отговаривать, ссылаясь на историю с Валентиной Легкоступовой, которая погибла спустя месяц после свадьбы.
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Шоу-бизнес , Давид Григорян
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