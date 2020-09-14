Евгения Дидюля обвинила мужа в насилии

Музыканты Евгения и Валерий Дидюля решили развестись после семи лет брака и уже подали документы. Об этом сообщила адвокат Жанна Маргус.

Жанна Маргулис рассказала, что Евгения Дидюля никогда не сообщала о проблемах в браке, даже наоборот позиционировала свои отношения как идеальные. Но, по словам адвоката, она всегда подозревала что-то неладное в семье Дидюлей.

"Но если сам человек ко мне не обращается за помощью, я никогда сама никому не навязываюсь. Не в этом смысл адвокатской деятельности. И вдруг Евгения пригласила меня на чай. Мне все стало понятно сразу. Мы за 24 часа подготовили документы, и с сегодняшнего дня можно говорить, что лед тронулся, господа присяжные заседатели", — рассказала правозащитница.

Незадолго до официального сообщения сама Евгения Дидюля опубликовала пост в Instagram, который вызвал недоумение у подписчиков. Она выложила семейный снимок и сопроводила его большим текстом на тему развода, статуса матери-одиночки, а также домашнем насилии.