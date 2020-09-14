Евгения Дидюля обвинила мужа в насилии

"Но если сам человек ко мне не обращается за помощью, я никогда сама никому не навязываюсь. Не в этом смысл адвокатской деятельности. И вдруг Евгения пригласила меня на чай. Мне все стало понятно сразу. Мы за 24 часа подготовили документы, и с сегодняшнего дня можно говорить, что лед тронулся, господа присяжные заседатели", — рассказала правозащитница.
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Разведенка с прицепом.. сколько женщин слышит это в свой адрес, уходя из больных отношений с детём на руках? «Развод не приговор, девочки, развод это праздник! тут главное правильно выбрать тамаду»🤣🤣🤣 Страшно? а то?! конечно страшно! За себя, за ребёнка, за ваше будущее! а вот папам не страшно))) как правило они начинают запугивать ещё за долго до самого развода, за ранее, лишь бы ты была шёлковой рабыней при нем, и боялась его потерять))) а кого его? абьюзера, самоутверждаюшегъося на унижении, оскорбление, часто физическом насилии своих жертв— самых близких и родных— жены и детей… «Да кому ты с ребёнком будешь нужна» кричат такие папы… а я вот думаю, что я нужна ребёнку! а ты кому? Именно страх жертвы заставляет ее катиться все ниже и ниже по этой лестнице домашнего насилия. бояться сделать первый шаг на волю! Кто то говорит: а как же я без него!? Серьезно? Без абьюза? слез? без измен? побоев? унижений? девочка моя, ты забыла как раньше жила в счастье и радости? Кто то говорит: ну ребенку нужен отец! Ну вот именно! отец и достойный пример обращения с женщиной! иначе потом ваш весь дурдом плавно, под звуки марша переходит в жизнь ребенка! А многие мужики идут дальше, они угрожают отобрать ребёнка) Ну вот тут вообще днище)))) Тут сразу нужно ставить точку! с этого момента ваших отношений нет, а может и не было₽ Большинство из таких женщин живут в иллюзии семьи и брака) в то время, как их просто юзают бесплатными рабынями по всем фронтам) Кого то бьют, кого то унижают и запугивают, заставляют уйти с хорошей работы, ибо не хер быть круче мужа, кого то бреют на лысо (слышала и такую историю) Девочки, вы бы позволили так обращаться со своим ребёнком? вот то то и оно! ВСТАНЬ И ИДИ! Какой бы красивой не была эта иллюзия— она осталась в прошлом! Держаться за нее дальше нет больше ни смысла ни желания…Грустный финал тоже финал! Увы. вопросы к представителю ▶️ @pravobloger
"Разведенка с прицепом. Сколько женщин слышит это в свой адрес, уходя из больных отношений с детем на руках? «Развод не приговор, девочки, развод — это праздник! Тут главное правильно выбрать тамаду». Страшно? А то?! Конечно страшно! За себя, за ребенка, за ваше будущее! А вот папам не страшно", — написала она.